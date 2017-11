Analista Judiciário do TRE-AC é encontrado morto com marcas de tiros na cabeça

O corpo do Analista Judiciário do TRE/Ac, Francisco das Chagas Farias de Abreu , conhecido como “Rite” foi encontrado na noite desta sexta- feira(17), por volta das 23h com marcas de tiros na cabeça no Ramal da Zezé, Bairro Belo Jardim, Segundo Distrito de Rio Branco.

O Samu foi acionado, mas somente foi possível atestar o óbito. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Policias do Segundo Batalhão foram até local e resguardaram a cena do crime até a chegada dos peritos.

No local, ao lado do corpo do homem estava um recipiente em plástico aberto jogado com vários objetos, e documentos. Inclusive documentos de 2 veículos, um deles de uma caminhonete e a chave dela.

Pelo menos 6 cápsulas de arma calibre 380 estavam próximo do corpo. “Identificamos por hora, tiros na região da cabeça da vítima”, explicou um dos peritos.

Agentes da Delegacia de Homicídio estiveram no local colhendo informações acerca deste crime.

A principio tudo indica que o homem foi vítima de latrocínio, roubo seguido de morte.

O caso deverá ser investigado pela Policia Judiciária. Com informações O Alto Acre/ Geo Lima