Rodada desta segunda tem Flu correndo da degola e europeu

A segunda-feira deste dia 20 de novembro promete fortes emoções aos fãs de futebol. Dois grandes jogos encerram a 36ª e antepenúltima rodada do Brasileirão. Na 15ª colocação e com 43 pontos, o Fluminense recebe a Ponte Preta, que tem 39 pontos e é o primeiro time na zona de rebaixamento. O jogo é será tenso, pois as duas equipes ainda correm risco de cair à Série B de 2018.

O outro duelo será entre Avaí e Palmeiras, na Ressacada. Com 36 pontos e em penúltimo lugar na tabela, o clube catarinense está desesperado. Já o Verdão, que ocupa a 3ª posição com 60 pontos, joga para se garantir entre os 4 primeiros da tabela.

Além desses jogos pelo Brasileirão, a bola também rola na Europa, com três jogos. Confira abaixo:

Brasileirão – Série A (36ª rodada)

Fluminense x Ponte Preta – 17h

Avaí x Palmeiras – 20h

Campeonato Italiano

Hellas Verona x Bologna – 17h45

Campeonato Espanhol

Eibar x Betis – 18h

Campeonato Inglês

Brighton x Stoke City – 18h