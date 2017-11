Mutirão para emissão de RGs no Juruá atende mais de 3.600 Pessoas

Mais de 3.600 mil pessoas deram entrada no pedido de emissão de cédulas de identidade durante o mutirão realizado pela Secretaria de Polícia Civil, através do Instituto de Identificação em parceria com a Secretaria Gestão Administrativa (SGA). O atendimento teve início no dia 13 e se estendeu até o último sábado, 18, com emissão de documentos à cidadãos de cruzeiro do sul e de municipios vizinhos como Mancio Lima, Rodrigues Alves, Marechal Thaumaturgo, Jordão e Tarauacá.

Como forma de dar mais celeridade ao processo de confecção e atendimento à população dos municípios que compreendem o vale do Juruá, a Secretaria da Gestão Administrativa (SGA) disponibilizou sete servidores que foram capacitados para a coleta de dados e informações relevantes no processo de confecção da cédula de identidade.

Com esse atendimento, a Secretaria de Polícia Civil leva cidadania a quem mais precisa no Vale do Juruá. Desde o início de 2017, o Instituto de Identificação da Polícia Técnico-Científica (DPTC) já realizou mais de 8 mil atendimentos na região. “A Polícia Civil congrega em comunhão de esforços para chegar até essas pessoas que precisam da assistência do governo do Estado na emissão de cédulas de identidade”, destacou Sandro Rodrigues, diretor do Instituto de Identificação.

Segundo a secretária da SGA, Sawana Carvalho, a ação tem por objetivo zerar a demanda em todo o Vale do Juruá. “Isso demonstra o esforço do governado Tião Viana em levar cidadania a população do Vale do Juruá”, destacou.

Para o delegado Carlos Flávio Portela, secretário de Polícia Civil, esta ação é uma demonstração clara do esforço que o governo do Estado tem feito para levar cidadania à todas as regiões, proporcionando inclusão social. “É um trabalho humanizado, nossa equipe é preparada para prestar serviço de qualidade atendendo aos cidadãos, sobretudo aqueles que mais precisam e a parceria com a SGA vem reforçar esse atendimento, no Vale do Juruá