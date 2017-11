Terceira Caminhada pela Paz será realizada na próxima semana

O Rotary Club Penápolis está organizando a edição 2017 da Caminhada pela Paz no Acre. O ato será realizado no próximo dia 30, em Rio Branco, às 16h. A ação busca conscientizar os acreanos da importância de uma cultura de paz.

“O mundo está sedento por harmonia, precisamos deixar de lado todas as diferenças e nos unir na construção de uma sociedade mais humana”, ressalta Manoel de Jesus Lima, diretor de imagem do órgão.

A concentração da caminhada será na Praça da Revolução a partir das 16h. Em seguida, os participantes percorrerão as ruas Getúlio Vargas, Seis de Agosto, Wanderley Dantas, Marechal Deodoro e Avenida Brasil. O encerramento será em frente a Polícia Militar.

Esta é a terceira edição do ato realizado anualmente na capital, e que conta com o apoio do Governo do Estado e diferentes segmentos sociais e religiosos, que juntos lutam pelo fim da violência.

Unidas, as instituições buscam difundir e fortalecer no seio da população acreana a solidariedade, o amor e o respeito a diversidade humana. “Somos uma organização internacional preocupada com a paz mundial”, explica o diretor.