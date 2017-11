Governo entrega nova sede do Iteracre

O governador Tião Viana entregou na manhã desta segunda-feira, 20, a nova sede do Instituto de Terras do Acre (Iteracre), celebrando o momento histórico do órgão que chega a marca de mais de 42 mil títulos definitivos de propriedade entregues só em sua gestão.

Com um investimento de mais de R$ 1 milhão, o Iteracre funcionará agora onde era o antigo Centro de Saúde Barral y Barral, com instalações totalmente readequadas para um melhor atendimento e funcionalidade das demandas da instituição responsável pelo Programa de Regularização Fundiária do Estado do Acre.

Tião Viana entra para história como o governador que mais entregou títulos proporcionais a população em toda a região Norte. Durante sua gestão, mais de R$ 25 milhões foram destinados à atividade, dando aquilo que éconsiderado como a “certidão de nascimento” da propriedade de uma família.

“É uma obra bonita e funcional que atende um dos mais importantes programas do Acre hoje que é esse da titulação fundiária, valorizando essa equipe de servidores. O Acre é um dos estados que mais entregou títulos no Brasil e estamos caminhando para 60 mil títulos definitivos até o final do meu governo. Isso quer dizer uma nova realidade imobiliária, de hipoteca, de transferência de bens”, conta o governador.

Criado no governo de Jorge Viana, o Iteracre possui hoje mais de 130 servidores. O Instituto também foi responsável pela regularização de florestas estaduais, contribuindo com o projeto de desenvolvimento sustentável do Acre.

Durante a entrega da nova sede, os ex-diretores-presidentes do Iteracre, Henrique Corinto, Felismar Mesquita e Janaina Guedes foram homenageados pelas suas contribuições. O senador Jorge Viana e o deputado federal Leo de Brito – que destinaram R$ 700 mil ao Instituto este ano por meio de emendas – também foram homenageados, assim como o próprio governador Tião Viana.

O diretor-presidente do Iteracre, Glenilson Figueiredo, ressalta: “O governador Tião Viana entrega hoje esta obra de mais de R$ 1 milhão, no sentido de potencializar cada vez mais o trabalho da regularização fundiária e também dar qualidade de vida tanto para nossos técnicos quanto à população que busca nossos serviços”.