Corpo de garota de 16 que pulou da ponte metálica é encontrado

O corpo da jovem Naythami Oliveira, de 16 anos, que desapareceu nas águas do rio Acre após pular da ponte metálica no domingo (19), foi encontrada pelo Corpo de Bombeiros na tarde desta segunda-feira (20).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, ainda no domingo 19, foi encontrada uma mochila com os documentos da jovem no local do aparente suicídio.

De acordo com a família que não quiz entrar em detalhes, a garota teria discutido com a mãe e logo em seguida teria saído de casa, pouco tempo depois eles ficaram sabendo o que teria acontecido, a jovem morava no bairro Santa Inês. O corpo Naythami estava nas proximidade do bairro Seis de Agosto

Peritos foram até o local e levaram o corpo para o IML, e em seguida será liberado para a família.