Alckmin diz apoiar Luciano Huck: ‘Pior política é a da omissão’

O governador de São Paulo e pré-candidato ao Planalto, Geraldo Alckmin (PSDB), segue em Recife (PE), nesta segunda-feira (20), onde cumpre agenda com o objetivo de conquistar o apoio do PSB na corrida presidencial do próximo ano.

Depois de se reunir com a cúpula do PSDB no estado, nesse domingo (19), Alckmin deve se encontrar, nesta segunda (20), com Renata Campos, viúva do ex-governador de Pernambuco Eduardo Campos, que está sendo cotada para compor a chapa encabeçada pelo tucano, no próximo ano. Além dela, o vice-governador Raul Henry participa da reunião.

Dessa vez, o governador paulista concentra as atenções em líderes políticos da capital pernambucana. No entanto, de acordo com informações do JC Online, promete voltar e visitar outras regiões.

“Dá próxima vez pretendo ir a Caruaru, Toritama e Santa Cruz do Capibaribe. Não há um projeto para o Brasil que o Nordeste não esteja no coração. Por isso, estamos vindo aqui para ouvir, debater, ver a questão do porto, da ferrovia, das águas, dos polos industriais, da infraestrutura, do desenvolvimento”, afirmou.

Questionado sobre o surgimento de novos nomes como possíveis candidatos à presidência da República, a exemplo do apresentador da Rede Globo Luciano Huck, Alckmin se mostrou favorável.

“A política não pode ser um clube de má fama, de que ninguém quer participar”, considerou. “A pior política é a da omissão”, completou o tucano, conforme o site O Antagonista.

O governador também fez comentários sobre a necessidade de reforma política. “Há de se reconhecer que o modelo político nosso se exauriu. Infelizmente a reforma política não aconteceu”, acrescentou.