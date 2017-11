Atividades marcam o Dia Nacional da Consciência Negra

Nesta segunda-feira, 20, marca-se no calendário nacional o dia da Consciência Negra, que tem por objetivo celebrar e refletir sobre a contribuição que a cultura do povo africano trouxe para a história do país, além de reforçar o combate contra o preconceito que ainda permeia o povo afro-brasileiro.

Outra alusão da data homenageia Zumbi dos Palmares, que liderou a luta contra a escravidão que sofriam os brasileiros de raça negra e foi assassinado em 20 de novembro de 1695 enquanto defendia a sua comunidade e lutava pelos direitos do seu povo.

No entanto, os ideais de igualdade e respeito para a população negra continuam nos dias atuais, mesmo sendo a maior parte da população, cerca de 54%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)e no recorte ao cenário local, 72% da população do Acre se reconhece como negra ou parda, de acordo com o Censo de 2010.

“Os indicativos demonstram que parte da sociedade, mesmo se declarando negra, ainda recebe influências de negação as origens africanas, dos negros na nossa história, ou seja, precisar valorizar isso e pensar na população negra, de fato como cidadã”, relata a socióloga Jaycelene Brasil.

A união do estado e da comunidade é um do mecanismo fundamental para esta transformação. Nesta semana, o campus da Universidade Federal do Acre (UFAC), em Rio Branco, será promovida a III Semana Em Favor da Igualdade Racial.

“A partir das 19 horas desta segunda-feira, uma extensa programação que envolve palestras, rodas de conversas, oficinas, mostras culturais entre outras serão promovidas num trabalho UFAC e demais entidades públicas”, destaca a coordenadora do Departamento de Promoção da Igualdade Racial da Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos (Dpir), Almerinda Cunha.

Na oportunidade, a gestora informa que o Dpir realizará dos dias 21 a 24 de novembro, das 8h às 12 horas no auditório da Adufac, a capacitação para agentes públicos e agentes da sociedade civil organizada em políticas de Promoção da Igualdade Social.

“Intensificaremos os conhecimentos sobre as políticas públicas que garantem a igualdade racial no estado e demais ações de combate ao racismo e garantia dos direitos das minorias. O trabalho será realizado nos 22 municípios, por meio de uma emenda do Senador Jorge Viana”, ressalva Cunha.

A programação da III Semana Em Favor da Igualdade Racial e as inscrições para as atividades podem acessadas no endereço eletrônico: https://observatorioracial.wixsite.com/iiisefir