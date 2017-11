Jovem é assassinado e outro baleado no Belo Jardim I

Na noite dessa segunda-feira 21, um menor de 17 e o jovem Taison Luan Brun Alves 18 anos, estavam em uma bicicleta no ramal da judia, no Belo Jardim I, quando dois homens em um motocicleta se aproximaram e o garupa começou a atirar.

O menor de 17 anos foi atingido com um tiro no tórax mas sobreviveu, ele foi encaminhado para o Pronto Socorro por uma ambulância do Samu. Já Taison não teve a mesma sorte, ele morreu no local.

Policiais Militares do 2º Batalhão, estiveram no local onde fizeram o isolamento da área até a chegada dos peritos do IML. Após fazerem a perícia no local, o corpo foi removido.

Policiais da DHPP também estavam no local fazendo o levantamento das informações para tentar chegar nos acusado do crime.

Selmo Melo