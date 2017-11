Homem é encontrado morto estrangulado no Papoco

Um homem aparentando ter entre 50 a 60 anos, foi encontrado morto dentro da sua casa, no bairro Dom Giocondo (Papoco), no centro da cidade.

Segundo informações dos policiais do Batalhão Ambiental, eles estavam em um ronda pelo bairro quando um mulher passou chorando afirmando que tinha um briga acontecendo em uma dos becos do bairro, os policiais então fizeram uma revista pelo no beco, e uma pessoa afirmou que a briga era dentro de uma das casa, quando chegaram no local, a casa estava com as luzes apagadas, eles entraram e com uma lanterna e dentro da casa viram o corpo do homem dentro da geladeira.

A vítima tinha vários hematomas no rosto e sinais de estrangulamento. O IML foi acionado e os peritos encontrado um cachimbo para fumar craque na cintura da vítima, dentro da casa não tinha nenhum documento para identificar a vítima que foi levado para o IML, onde será identificado pela impressão digital.

No local impera a lei do silêncio, ninguém viu nada ninguém sabe de nada.

Selmo Melo