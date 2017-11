BR-364 tem tráfego ameaçado por indígenas

Indígenas ameaçam fechar a BR-364 por tempo indeterminado a partir de quarta-feira, 22, por melhorias no ramal dos Hunikui , no município de Tarauacá. Os moradores da aldeia Pinuya da terra indígena colônia 27 enfrentam problemas para escoar a produção devido as péssimas condições do ramal.

Assis Kaxinawá é o líder do movimento, e afirma que caso não haja negociação com o governo do estado do Acre até quarta-feira, a rodovia será fechada por tempo indeterminado. O protesto deveria ter iniciado na segunda-feira, 20, mas os moradores da aldeia estavam em uma oficina sobre manejo sustentável.

Por telefone, Assis informou que o trecho crítico é de 5 quilômetros, o que atrapalha a saída do caminhão da aldeia para a cidade. A comunidade produz banana, macaxeira, frango, peixe, cana, além de outros produtos. “A gente produz de tudo um pouco, e vende para a cidade”, relata Kaxinawá.

De acordo com a liderança indígena, a dificuldade afeta tanto os indígenas quanto os não indígenas no período chuvoso do estado. Além da produção, as condições do ramal também afetam os doentes, que precisam ser retirados em uma rede e carregados por 5 quilômetros até a saída do ramal.

A revolta dos indígenas teve início após o caminhão atolar diversas vezes este mês. Para sair do ramal, o veículo tem que ser empurrado nos pontos de atoleiro. A situação deixou a aldeia indignada, o que ocasionou na filmagem de um vídeo com a ameaça do bloqueio da rodovia.

Os indígenas procuraram a Fundação Nacional do Índio (Funai) e apresentaram o problema para que seja iniciado um diálogo com os responsáveis pela manutenção do ramal. Se houver negociação o bloqueio será suspenso entre Tarauacá e Cruzeiro do Sul.

Natan Peres