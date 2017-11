Consumidores reclamam de preço das passagens aéreas

Apesar da sinalização das empresas áreas de reduzir o preço das passagens, como forma de compensar os valores cobrados nas bagagens, a proposta só ficou na promessa. Os consumidores acreanos continuam reclamando do preço salgado nos vôos comerciais, quando comparado com os preços praticados em Rondônia.

O preço da passagem de ida para Porto Velho, no dia de ontem, custava R$ 248,39, com a inclusão da bagagem de 23 quilos, enquanto sem bagagem era cobrado a bagatela de R$ 148,40.Porém, o valor de ida e volta pulava para R$ 724,39, com o direito de transportar uma bagagem com até 23 quilos.

Em contrapartida, uma passagem de Rio Branco, com destino a cidade catarinense de Joinville, o valor chegava em torno de R$ 2.023,39, com a inclusão de uma bagagem de 23 quilos, porque se ultrapassar do peso estipulado, o consumidor tem de pagar a diferença. A viagem de ida e volta chega em torno de 4. 046,78. Com a aproximação das festas de fim de ano, as famílias têm filhos estudando ou morando em outros estados, já começam a economizar para arcar com o preço extra das passagens aéreas, no trecho das regiões Sudeste, Sul e Nordeste.

A tabela de preço nos trechos Riode Janeiro\Porto Velho ou Rio de Janeiro\Rio Branco; São Paulo\Porto Velho ou São Paulo\Rio Branco; Fortaleza\Porto Velho ou Fortaleza\Rio Branco, a diferença da tarifa é gritante. Para amenizar os custos, os consumidores acreanos optam por fazem o seguinte trajeto: Brasília\Porto Velho e Porto Velho\Rio Branco, com baldeação na Capital Rondoniense.

A reportagem do jornal A Tribuna manteve contato telefônico, com a coordenação do Procon Acre, mas a servidora responsável pelo setor de fiscalização, Fran Britto informou que não tinham como tabelar preços das passagens, porque o reajuste é autorizado pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). Questionada sobre o resultado da fiscalização do Procon em parceria com a Coordenadoria de Defesa do Consumidor do Ministério Público Estadual (MP), esclareceu que os dados disponibilizados pelas empresas aéreas foram encaminhadas para o órgão competente, mas que não sabia informar se algum Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) foi assinado pelos responsáveis das empresas no estado. “Não temos esta atribuição, porque naquela ocasião, só fizemos uma fiscalização de rotina no aeroporto em decorrência da reclamação dos consumidores da cobrança abusiva”, declarou a chefe do setor de fiscalização do Procon.

Cobrança abusiva – A promotoria de Defesa do Consumidor do MP chegou a propor uma ação civil pública (no ano passado), contra as empresas aéreas Gol e Latam Airlines em decorrência dos valores abusivos. O promotor Marco Aurélio Ribeiro, questionava os critérios de milhagem Smiles e Multiplus das duas empresas, mas na ação de tutela antecipada, o representante do MP defendia uma indenização por dano moral coletivo estipulada em torno de R$ 2 milhões, mais multa de R$ 300 mil, em caso descumprimento da decisão judicial.

A distância entre Brasília e Porto Velho é de 1.910 km, mas até a capital acreana chega em torno de 2.267km. Em contrapartida, a variação de preços praticados chegava a casa dos 250% no programa de pontos da Multiplus, enquanto Gol/Smiles girava em torno de 249,7%. Com isso, o valor da passagem entre os dois estados duplicavam, segundo o levantamento o Núcleo de Apoio Técnico (NAT).

