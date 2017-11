EMURB intensifica ações de manutenção viária em Rio Branco

Com início do período de chuvas, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Empresa Municipal de Urbanização (EMURB), intensifica as ações de manutenção viária na capital. O esforço diário mobiliza dez equipes para pavimentação asfáltica, drenagem, terraplenagem, construção de meio-fio e sarjeta. Na operação tapa-buracos são utilizadas 30 toneladas de asfalto/dia.

Nesta terça-feira, 21, as frentes de pavimentação asfáltica se concentraram na recuperação de trechos na Rua A, no bairro Palheiral, Travessa Leão de Judá, no João Eduardo, Rua Bom Jesus, no Bahia Velha, Rua Papagaio, no Wilson Ribeiro, e Rua Independência, no Bosque, além da Estrada do Quixadá.

Na Estrada das Placas, além da operação tapa-buracos, as equipes trabalham na contenção para proteger o solo e corrigir imperfeições do pavimento. De acordo com o diretor-técnico da EMURB, Marco Antônio Rodrigues, “neste período de águas mais intensas, temos acréscimo de problemas no pavimento e processos erosivos. E a orientação do prefeito Marcus Alexandre é para fazermos todo o esforço para garantir a manutenção das vias públicas e a fluidez do trânsito”.

Equipes noturnas

O trabalho noturno é a estratégia para garantir a continuidade do serviço às vezes interrompido por causa da chuva frequente nesta época do ano. Na noite desta terça, as frentes de trabalho se concentram na Estrada Alberto Torres, no Joafra, na Rua João XXIII, no Bosque, e Terminal Urbano, no Centro da Cidade.

Drenagem e terraplenagem

As equipes de drenagem e terraplenagem complementam as ações de pavimentação asfáltica. Esta semana, as equipes atuaram na região do Belo Jardim I, Belo Jardim II, Triângulo Velho, Procon, Doca Furtado, Airton Senna, Estrada Transacreana e Isaura Parente.

Da Assessoria