Eleições do CRC/AC tem chapa que aposta na renovação

Com uma proposta de renovação do quadro de membros do Conselho Regional de Contabilidade do Acre (CRC/AC), a Chapa 2 apresenta propostas para o fortalecimento da classe. As eleições para a instituição acontecem entre os dias 21 e 22 e serão realizadas por meio da internet.

A contadora Solange Braga, uma das candidatas, é uma das novas lideranças que busca espaço para demonstrar que o CRC/ AC precisa de mudanças.

“A classe reivindica maior interação com a instituição, uma aproximação que até hoje ninguém apresentou”, explicou Solange.

O contador James Serra disse que começou a se interessar pela candidatura depois de não ter visto sinais de melhora mesmo com as promessas feitas pelos candidatos eleitos há dois anos.

“A classe clama por uma maior união. Em todos os lugares que passamos apenas recebemos apoio e acredito que esse carinho vem com a esperança de podermos apresentar propostas reais, propostas que podem contribuir para a valorização”, afirmou Serra.

Entre as ideias apresentadas pelos membros da Chapa 2 está o fortalecimento das atividades educativas, buscando auxiliar os demais profissionais, proporcionando maior aproximação com os demais órgãos públicos, além da luta por um piso estadual, instituído por meio de projeto de lei.

“Outras categorias já conquistaram a criação de um piso para que possa servir de base, instituindo por meio de projeto de lei estadual e municipal um valor mínimo, então podemos fazer o mesmo, por isso acredito ser possível”, explicou Solange.

James lembrou da importância em converter a fiscalização punitiva para uma atividade de orientação e educativa.

“A ideia é disponibilizar o CRC/ AC para que o profissional tenha apoio no entendimento de todas as normas e resoluções, buscando o fortalecimento de uma boa imagem do profissional de contabilidade”, defendeu o candidato.

Solange afirmou que a Chapa 2 foi construída por meio de um debate realizado entre colegas que há anos expressam descontentamento e a necessidade de melhorias.

“O grupo oficializou a união com a inscrição da chapa, mas é um grupo de pessoas interessadas, pessoas que querem trabalhar e que se preocuparam em apresentar propostas reais”, finalizou.