Procon/AC e Caixa Econômica articulam campanha para renegociação de dívidas de consumidores

Nesta terça-feira, 21, os gestores da Diretoria de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/Acre) receberam na sede da instituição, em Rio Branco, os representantes da Caixa Econômica Federal para tratar sobre a renegociação de dívidas de consumidores.

O objetivo do encontro foi estabelecer uma parceria entre os órgãos na oferta de condições especiais para clientes que possuem dívidas em atraso com a Caixa, no período acima de 365 dias.

Os descontos podem alcançar a margem de 90% sobre o valor das dívidas por meio da campanha “Quita Fácil”, que possui a perspectiva de atender 15 mil pessoas no estado.

“Uma oportunidade para estes clientes renegociarem suas dívidas como exemplo, dos cartões de crédito ou financiamento de veículos e assim, possam organizar a sua condição cadastral”, destaca o superintendente regional da Caixa, Marcio Martins.

Como forma de fortalecer o diálogo cooperativo entre as entidades e assegurar as condições especiais para os consumidores, um dos pontos de renegociação de dívidas será no guichê do Procon/Acre na Central de Serviço Público (OCA).

“Com este comprometimento da Caixa perante os seus clientes, além de apresentar estes serviços para a nossa instituição, pactuamos essa parceria, no sentido de acompanhar o processo, tirar dúvidas e garantir os direitos dos consumidores”, relata o diretor-geral do Procon/Acre, Diego Rodrigues.

A ação da campanha “Quita Fácil” estará disponível para a comunidade a partir da próxima semana e seguirá até 22 de dezembro.