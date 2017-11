Nova regra inclui CPF em certidões de nascimento, casamento e óbito

Desde a última terça-feira (21), os registros oficiais de nascimento, casamento e óbito em todo o Brasil tem novas regras para emissão. Uma das mudanças mais consideráveis é a inclusão do Cadastro de Pessoa Física (CPF) nas certidões.

Os documentos emitidos a partir dessa semana deverão ser confeccionados conforme a nova norma. O intuito, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) é a de que o documento se torne o número de identidade civil único.

As novas definições além da inclusão do CPF, contempla também os diversos tipos de família. Ou seja, as certidões de nascimento, por exemplo, não terão mais quadros preestabelecidos para preenchimento de genitores (pai e mãe), mas sim a depender da realidade cada família como uma filiação entre dois pais, duas mães e até mesmo três pessoas – caso seja formalmente reconhecida pela justiça.

Nas certidões de óbito, o lançamento de todos os documentos permitirá o cancelamento automático dos dados do falecido pelos órgãos públicos, contribuindo para a diminuição de fraudes.

A norma também garante os direitos de progenitores aos casais que tiveram filho a partir de técnicas de reprodução assistida, barriga de aluguel ou por uso de material genético doado.

Entre outras mudanças inclusas está a não obrigatoriedade de a criança ser registrada na cidade em que nasceu. O bebê poderá ser cidadão do município onde o parto foi realizado ou o local onde a mãe biológica ou adotiva mora. Este último direito, no entanto, foi deferido desde setembro pelo presidente Michel Temer.

Neste último, defensores das mudanças nas regras de registro argumentavam que pequenos municípios não têm maternidades, o que obriga as grávidas a se deslocarem para outras cidades para darem à luz. Nesses casos, pode ocorrer de o bebê ser registrado em uma cidade com a qual os pais não têm vínculo afetivo.

Fany Dimytria