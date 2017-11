Governo fortalece ações de segurança pública com Exército e policiamento nas ruas

O governador Tião Viana realizou na manhã desta terça-feira, 21, mais um encontro com a cúpula do Sistema de Segurança Pública do Acre, para debater ações pontuais e o fortalecimento dos agentes no combate a criminalidade.

Entre as principais novidades na capital, está a realização de operações policiais em estabelecimentos que vendem bebidas alcoólicas pelo Fundo de Reaparelhamento Policial (Furepol). Além disso, o Exército estará ainda mais presente nas operações de fiscalização, em pontos estratégicos principalmente nas saídas da cidade.

O secretário de Segurança Pública, Emylson Farias, ressalta: “Estamos recebendo esse reforço do Exército em alguns pontos de entrada e saída do Acre e pontos de intercessão entre Bolívia e Peru. E eles continuam naqueles pontos pré-estabelecidos aqui na cidade de Rio Branco. E vamos entrar com novas estratégias”.

Com trabalho em conjunto com a Polícia Militar e as outras forças de segurança, só a Polícia Civil cumpriu 68 mandados de prisão na última semana. Além disso, antecipada na capital, a Operação Papai Noel também começou no interior do estado. E o Instituto Penitenciário do Acre (Iapen) se prepara para receber novos coletes balísticos, além de todo o armamento e equipamentos já adquiridos no último semestre.

“Fizemos esse cumprimento de mandados durante o feriado prolongado e dentro da política de fortalecimento de penas das pessoas que insistem em praticar crimes. A polícia tem prendido muito. Estamos realizando operações sempre em parceria com a Polícia Militar e seguindo as diretrizes da Secretaria de Segurança Pública”, conta o secretário de Polícia Civil, Carlos Flávio.

Tião Viana reforçou que parcerias entre a segurança pública devem ser fechadas com os setores de educação, esporte e cultura do Estado, com atividades voltadas principalmente para crianças envolvendo lazer e artes.