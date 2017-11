Rodada de hoje tem final da Libertadores e Champions

A quarta-feira deste dia 22 de novembro de 2017 promete fortes emoções aos fãs de futebol, a começar pela grande final da Conmebol Libertadores. O Grêmio recebe o Lanús em Porto Alegre para o jogo de ida da decisão da competição continental. A partida começa às 21h45 (de Brasília).

Antes, a bola vai rolar pela penúltima rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa (Champions League), com duelos imperdíveis. O já classificado às oitavas Paris Saint-Germain dos craques Neymar, Cavani e Mbappé recebe o Celtic no Parc des Princes. Outro destaque do dia é o duelo entre Juventus e Barcelona, em Turim.

Confira abaixo os jogos do dia:

Liga dos Campeões da Europa:

CSKA Moscou x Benfica – 15h

Qarabag x Chelsea – 15h

Paris Saint-Germain x Celtic – 17h45

Basel x Manchester United – 17h45

Anderlecht x Bayern de Munique – 17h45

Atlético de Madrid x Roma – 17h45

Juventus x Barcelona – 17h45

Sporting x Olympiacos – 17h45

Libertadores – FINAL

Grêmio x Lanús – 21h45