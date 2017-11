Sinal analógico de TV será desligado em 2018 na capital

A previsão do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações é de que o encerramento do modelo televisivo que ainda prevalece na maioria das casas de Rio Branco seja feito a partir de 14 agosto de 2018.

A TV analógica, característica de aparelhos televisivos barulhentos e cheios de comandos, tem a imagem cheia de chuviscos e som repleto de ruídos. Já a TV digital, inaugurada no Brasil em 2007, utiliza aparelhos mais modernos de transmissão.

Som e imagem gerados por esses equipamentos chegam até a casa do telespectador sem chuviscos, ruídos ou qualquer outra interferência externa.

Juliana dos Santos, engenheira especialista em transmissões de TV, explica que ninguém vai ficar sem assistir televisão. O que muda é o tipo de sinal que vai chegar às casas dos telespectadores. Ela lembra que o sinal digital vai ser o único disponível após o desligamento do analógico. “É um sinal com muito mais qualidade e é de alta definição”.

Pelo menos 400 mil pessoas devem ser afetadas pela desativação do sinal analógico só na capital. Em todo o Brasil, o sinal analógico já foi desligado em quase 80 cidades. O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações prevê que o encerramento do sinal analógico seja feito em mais de 1300 cidades do país até o ano que vem. Com informações G1.