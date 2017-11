Prefeitos apresentam projetos para bancada federal

A convite da Confederação Nacional dos Municípios(CNM), prefeitos de cidade do Acre se reuniram em Brasília na última terça feira (21), com a bancada federal e representantes da Associação dos Municípios do Acre (AMAC), para um encontro fundamental para os gestores.

Acompanhados por uma equipe da AMAC, os prefeitos estiveram reunidos com os deputados federais e senadores do Acre para quem apresentaram os projetos visando 2018 e os anos seguintes.

O coordenador da bancada federal, senador Sérgio Petecão (PSD) e a presidente da AMAC, prefeita de Tarauacá Marilete Vitorino (PSD) comandaram os trabalhos considerados positivos pelos participantes. Tião Flores (PSB) e André Maia (PSD), prefeitos de Epitaciolândia e Senador Guiomard, respectivamente, foram os prefeitos que mais apresentaram pleitos á bancada.

Os gestores querem garantir emendas parlamentares para os projetos já elaborados e canalizar mais investimentos para as cidades que administram.

¨ Aqui, com o apoio da equipe da AMAC, a gente pode entregar e mãos o projetos e começar imediatamente a cobrança pela liberação das emendas. Nossa bancada federal é muito atuante e atenciosa para com nós prefeitos. Esse trabalho conjunto só vai beneficiar logicamente a população do nosso Estado¨, disse Tião Flores.

André Felipes, representante da Confederação Nacional dos Municípios, elogiou o entrosamento e a harmonia entre prefeitos e a bancada federal do estado.