Três caminhões da empresa Acre Aves foram apreendidos pela PM na noite dessa terça-feira (21), em Senador Guiomard, após uma denúncia anônima. Dentro dos veículos havia o valor de R$ 314 mil em dinheiro, que estava distribuído nos veículos. Em um havia R$ 174, no segundo R$ 80 mil e no outro R$ 60 mil, de acordo com o Boletim de Ocorrência.