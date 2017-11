Prefeitura e FAAO firmam acordo de cooperação

A vice-prefeita de Rio Branco, Socorro Neri e o vice-presidente da Faculdade da Amazônia Ocidental –FIRB/FAAO, André Luís Costa, assinaram nesta terça-feira, na sede da instituição de ensino, Termo de Cooperação Técnica, que tem por objetivo estimular os acadêmicos do curso de Análise de Desenvolvimento de Sistemas a desenvolver ferramentas tecnológicas, que auxiliem a gestão pública de modo a facilitar a vida das pessoas. O curso de ADS da FAAO, recebeu há duas semanas, como avaliação, a nota 4 do Ministério da Educação numa escala de 5.

A cooperação entre o município e a FAAO, que ocorre no âmbito do Instituto de Tecnologia da Informação e Inovação – ITEC, vai estimular e estabelecer parcerias estratégicas com empresas e entidades públicas e privadas na possibilidade de parcerias que gerem inovação e conhecimento, colaborar com programas e projetos de formação para as competências na área de gestão de empreendimentos criativos, estabelecer relação entre Coworking, Startups, Empresas Juniores ou qualquer agente executor de inovação e empreendedorismo, possibilitando formações colaborativa e parcerias externas. Os alunos vão desenvolver as ferramentas tecnológicas no LAB FAAO, moderno laboratório inaugurado nesta terça-feira.

O estímulo para que o meio acadêmico busque soluções que virem negócios, e que despertem interesse do mercado digital, de acordo com Mafran Almeida, diretor-presidente do Instituto de Tecnologia do município – ITEC, é um dos objetivos do órgão, criado pelo prefeito Marcus Alexandre em abril deste ano.

Socorro Neri destacou no ato da assinatura e da inauguração do laboratório, a excelência do curso de ADS, reconhecida pelo MEC por meio de nota 4. Ela citou o incremento da economia criativa digital. “Aqui há um grande potencial, reconhecido por meio de nota, há os meios, esse laboratório de última geração, para que nessa parceria possam criar e melhorar a eficiência da gestão municipal. Temos os mesmos objetivos, nós e a FAAO, e vamos caminhar para tornar Rio Branco, uma cidade digital”.

O compromisso com a qualidade, por parte das duas instituição, segundo o vice-presidente da FAAO, André Luís Costa, é garantia do sucesso da parceria. “Temos potencial, estrutura e apoio para pensar numa cidade digital, pensar sim em melhorar a gestão e por consequência, a vida da comunidade”.