Proposta do distrital misto não agrada políticos acreanos

Os vereadores acreanos reagiram com indignação, da decisão do plenário do Senado de aprovar o voto distrital misto nas eleições proporcionais de 2020, mas agora a proposta precisa do aval da Câmara dos Deputados. Com o novo sistema em vigência, os eleitores contará com duas opções na hora de votar , a primeira é de escolher o candidato do seu distrito, enquanto na segunda votar no candidato que foi indicado pelo partido. “Como sempre, os legisladores nacionais usam as eleições municipais para testar seus projetos”, lamentou o vereador Roberto Duarte (PMDB-AC).

O parlamentar peemedebista destacou que a proposta é o mesmo projeto que foi aprovado anteriormente, pela Câmara dos Deputados, com o nome de Distritão Misto. Como houve algumas alterações, agora a proposta revisada volta para ser discutido novamente pela Casa. “Acho que este modelo é melhor que o proporcional porque elege o candidato mais votado, representando assim, o desejo do eleitor”, observou.

Para o comunista Eduardo Farias,(PC do B-AC), a mudança só beneficia quem tem mandato, quem conta com estrutura financeira ou alguma visibilidade por ocupar cargos públicos. Declarou que a nova reforma politica só beneficia os grande partidos e os caciques que agora decidirão quem deve ou não deve concorrer ao pleito eleitoral. “Temos muito receio com este tipo de reforma, mas que lamentavelmente está se consolidando em nosso País”, desabafou.

Explicou que dificilmente novas lideranças despontarão no cenário político, porque o prazo de campanha de três meses é muito curto, para convencer o eleitoral que é o melhor nome para conduzir as mudanças. “O modelo é um retrocesso, porque não foi adotada em nenhum país democrático”, enfatizou Farias.

Roberto Duarte acrescentou ainda que a preocupação é com a lista partidária, onde os candidatos aos distritos também poderão fazer parte das listas partidárias. Dessa forma, o candidato que foi derrotado no distrito poderá ser eleito pela lista. “Não acho justo que alguém que conseguiu menos votos seja eleito por causa de uma legenda partidária que não representa os eleitores”, destacou.

O projeto, no entanto, estabelece que o número de representantes eleitos pelos distritos deve ser igual à metade do número de cadeiras de cada circunscrição, mas sempre arredondando-se para baixo no caso de números fracionários, tanto nos estados como nos municípios, para a escolha de deputados federais, estaduais, distritais e vereadores. A proposta aprovada, associa o voto proporcional com o distrital. A Justiça Eleitoral ficará responsável para demarcar os distritos, que precisam levar em conta o critério do número de habitantes e eleitores.