Calçadão cede e atrapalha venda de lojistas no centro

Lojistas são prejudicados após desmoronamento de parte do calçadão da Epaminondas Jácome no domingo, 19. A prefeitura realizou uma obra de reforma no local no dia 17, mas no dia seguinte, o solo começou a ceder, até que no domingo a diferença entre o buraco e o calçadão chegou mais de 50 centímetros.

Quem anda pelo local enfrenta dificuldades de locomoção, e idosos precisam por muitas vezes de ajuda dos lojistas. A prefeitura já está trabalhando no local e promete construir um deck de madeira no local para melhorar a acessibilidade da população, a partir de hoje, 23.

A falta de acessibilidade prejudicou ao menos cinco lojistas, pois o calçadão cedeu em frente as suas lojas. O empresário Rogerio Lopes relata que desde segunda-feira deu folga aos funcionários devido à falta de acessibilidade a loja. “A economia já não está boa, aí a gente ainda perde o acesso a loja, desse jeito fica difícil”, relata.

Rogerio reclama da situação pois está desde segunda-feira sem vender nenhum produto. “As pessoas passam e nem olham mais para a loja, o trabalho que eu tenho as vezes é o de ajudar alguém a voltar para o calçadão”, informa o empresário.

Francildo Chaves, fiscal da obra, explica que o foi percebido que está ocorrendo a acomodação do solo, do material que está abaixo do aterro realizado pela prefeitura. Por isso está sendo realizada a sondagem para verificar as camadas de solo para ver se houve fuga de material. O calçadão só deve ser reconstruído após o resultado do estudo do solo.

A construção do deck não teve início ainda por causa das obras de drenagem que estão ocorrendo no local, devido ao deslocamento de tubos após o desmoronamento. Outro motivo é a realização da sondagem no local.

As obras de contenção do barranco tiveram início em 2015, após a maior enchente já registrada no estado. Ao final de 2016, o muro de contenção foi finalizado, mas o final da obra dependerá dos resultados dos novos estudos do solo e das soluções que serão necessárias.

Natan Peres