Ney Amorim pretende acelerar contatos e viagens aos municípios na campanha pelo senado

O deputado Ney Amorim acelera suas viagens ao interior do estado, colhendo subsídios e fazendo contatos para sua pré-candidatura ao senado federal. O presidente da Assembleia Legislativa vem registrando apoios sistemáticos em todos os municípios e em todas as regiões do estado. No próximo fim de semana, Ney Amorim deverá percorrer o Vale do Acre, mantendo contatos políticos e com os eleitores. O candidato estará em Xapuri, Epitaciolândia, Brasileia e Assis Brasil, onde se encontrará com lideranças municipais, comunitárias e vereadores que apoiam sua candidatura e as da Frente Popular.

O deputado vem recebendo sempre manifestações carinhosas de incentivo para a campanha, que superam as expectativas para essa fase inicial e dão fôlego ao processo de popularizar o seu nome como candidato. A boa avaliação de seu trabalho como deputado e na condução imparcial e democrática dos trabalhos do Legislativo, a experiência acumulada e o conhecimento da realidade acreana são pontos fortes de Ney Amorim ao se apresentar ao eleitorado.

Também nas viagens que faz ao interior o deputado colhe os frutos de seu bom relacionamento com a população e com as lideranças comunitárias. Pessoa de trato fácil, de origem humilde, conhece e acompanha os problemas do estado, com experiência suficiente para ajudar a resolver as questões mais delicadas, como vem fazendo ao longo de seu mandato.

O deputado Ney Amorim deve ser anunciado na próxima semana como pré-candidato oficial à segunda vaga ao senado da Frente Popular e a partir do dia 14 de dezembro, quando deve se encerrar o período legislativo e a Assembleia entrar em recesso, deve acelerar suas viagens ao interior, a par de sua presença nos bairros da capital, o que tem disso uma constante em seu mandato.