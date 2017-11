Número de estupros aumenta no Brasil em 2016

Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2017, produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, revelam aumento no número de casos de estupro no Brasil: foram 49.897 ocorrências registradas em 2016 contra 47.461 de 2016.

A divulgação dos números ocorre em meio à polêmica envolvendo a PEC 181, que pretende restringir a realização de abortos inclusive em casos de violência e risco de vida por parte da mulher, já previstos em lei.

Segundo a revista Nature, o número de mulheres que se submetem a abortos inseguros no mundo, todos os anos, é de 25,1 milhões.