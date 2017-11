Servidores da sede da Prefeitura participam de capacitação contra incêndios e pânico nas repartições públicas

A Ação Rio Branco Amiga e o Gabinete de Gestão Integrada Municipal firmaram parceria para realização do curso de primeiros-socorros no âmbito do Programa de Segurança Contra Incêndio e Pânico nos Prédios da Prefeitura de Rio Branco. O primeiro curso, realizado no começo de novembro, foi dirigido aos servidores das Secretarias de Educação (SEME) e da Saúde (SEMSA) e desta vez foi ministrado aos funcionários que trabalham no prédio da Prefeitura no Centro. “Esperamos que nunca aconteça nada, mas caso tenha necessidade, que os funcionários possam usar essas técnicas de salvamento”, disse a engenheira civil Gicélia Viana, primeira-dama do município e coordenadora da Ação Rio Branco Amiga.

O curso é ministrado por oficiais do Corpo de Bombeiros, especialistas em salvamento e ações anti-pânico. O Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM) cuida de questões relacionadas à segurança na Prefeitura de Rio Branco está à frente da capacitação. O GGIM tem organização e estruturação regulamentada pelo decreto 708, de 2 de março de 2017. A vice-prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, é a presidente do GGIM e o major Nélio Anastácio é o secretário-executivo e todas as secretarias e órgãos da PMRB participam diretamente da execução das políticas formuladas pelo GGIM.

A capacitação contra acidentes dirigida aos servidores municipais atende também recomendação encaminhada à Controladoria Geral do Município pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE). “Estamos dando continuidade ao programa, agora aplicando o curso aos servidores da Prefeitura do Centro na expectativa de dotá-los de técnicas de segurança contra incêndio e pânico”, explicou o Cel. BM George Santos, coordenador da Defesa Civil de Rio Branco.