Governo federal repassará R$ 10 milhões para municípios acreanos

O presidente Temer determinou ontem um Aporte Financeiro aos Municípios (AFM), no valor de R$ 2 bilhões. Falta apenas a publicação de medida provisória informando aos gestores municipais a data em que o valor será depositado nas contas das Prefeituras. De acordo com Temer, o valor será creditado ainda no mês de dezembro. O Acre será contemplado com recursos da ordem de R$ 10 milhões, sendo R$ 5, 48 milhões apenas para a capital Rio Branco. Os municípios que receberão menos serão Santa Rosa, Assis Brasil, Bujari, Jordão e Manoel Urbano, com R$ 110 mil. Veja a tabela de repasses para cada município acreano: