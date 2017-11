Acreanos chegam cedo para aproveitar a Black Friday

Quem foi ao shopping nesta sexta teve de disputar a entrada em algumas lojas e enfrentar lotação

Os acreanos acordaram cedo e se “apertaram” para entrar nas lojas do shopping e conseguirem descontos da Black Friday nesta sexta-feira (24), dia de promoções no comércio em todo o país. Muitos fizeram compras em estabelecimentos que já estavam funcionando desde 0h e algumas lojas prometem redução nos preços de até 70%. Pesquisa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre (Fecomércio/AC), divulgada no inicio da semana, já previa essa procura por parte dos rio-branquenses.

O assessor econômico da Fecomércio/AC, Alex Barros, disse que o estudo demonstrou que 60% da população pretendia pagar as compras na “Black Friday” 2017. “Mediante dinheiro em espécie, mas uma parcela de 32% deveria se utilizar do cartão de crédito; 7%, do cartão de débito”, explicou Barros.

“Cheguei cedo para aproveitar o melhor das ofertas. Mais tarde fica muito lotado e as melhores coisas saem logo. Por isso, quanto mais cedo comprar melhor”, disse a técnica em enfermagem, Alice Pessoa.

O gerente de uma das lojas do shopping, Junior Lima, disse que as expectativas são as melhores possíveis. “Nossa loja inaugurou há pouco tempo e tem nos surpreendido muito com a procura que tem sido bastante. Com as promoções da Black Friday, a ideia é superar ainda mais essa procura. Nosso objetivo e que nossas clientes saiam satisfeitas”, enfatizou.

