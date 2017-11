Homem leva tiro nas nádegas no bairro Ayrton Senna

Marcos Dias Silva de 38 anos, estava conversando com outros rapazes na Rua do Barro, no bairro Ayrton Senna, na noite dessa quinta-feira (23), quando dois homens passaram em uma motocicleta e sem parar o garupa sacou uma pistola e fez pelo menos três disparos contra o grupo.

A vítima foi baleada nas nadegas, ele ainda correu até a sua casa e familiares acionaram o Samu. Marcos foi levado apara o Pronto Socorro, onde não corre risco de morte.

Segundo ele, não sabe porque tentaram contra sua vida e de seus amigos. Policiais do 3º Batalhão estiveram no local colhendo informações para tentar chegar aos autores dos disparos.

Selmo Melo