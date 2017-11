O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a afirmar, na manhã desta quinta-feira (23), que está disposto a disputar as eleições presidenciais de 2018 e que confia que “quem salvou o Brasil uma vez pode salvar o Brasil de novo”.

Em entrevista à rádio 730 AM de Goiás, Lula disse ainda que “não vê possibilidade de não ser candidato”.

O ex-presidente criticou as candidaturas que se colocam na figura de “outsiders” da política e disse que gostaria de enfrentar um candidato com o logotipo das organizações Globo na testa.

“O Bolsonaro já teve sete mandatos no Congresso e quer tentar dizer que não é político. O povo tem que observar essas coisas”, pontuou.

Sobre a atual crise política e econômica no país, Lula rechaçou a submissão do governo de Michel Temer ao Congresso. “O Congresso adora presidente fraco e o Temer é muito fraco do ponto de vista da opinião pública. E o Congresso aproveita. Existe articulação política e existe vender a alma ao diabo, que é o que o Temer está fazendo”, avaliou.