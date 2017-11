Governo investe mais de R$ 1 milhão na criação de suínos em Capixaba

O governador Tião Viana esteve na manhã desta sexta-feira, 24, na zona rural de Brasileia, onde observou de perto a construção de dois galpões de engorda de suínos que recebem o investimento de R$ 1,1 milhão do governo do Estado e irão beneficiar diretamente 28 famílias produtoras.

Juntos, os galpões serão capazes de criar sete mil animais por ano, podendo gerar renda de mais de R$ 22 mil para cada família produtora.

“Estamos falando de uma renda de R$ 627 mil por ano nesses galpões. É o significado de distribuição de renda, qualidade de vida, proteína de baixo carbono e melhoria da economia do Acre. É por isso que somos o estado com o quarto maior crescimento do PIB, porque estamos unindo governo e sociedade”, conta o governador Tião Viana.

Os criadores de suínos da região se organizaram em uma cooperativa e também deram uma contrapartida no investimento.

Para produtores como Valdinei da Silva, que tem investido tanto no segmento, o apoio do governo se tornou fundamental para o fortalecimento da cadeia.

“Como produtor, eu estou muito satisfeito pelo ganho que isso pode nos proporcionar. Com esse investimento, a gente fica bem na situação. A Dom Porquito já está apta para exportar carne suína, então precisam de mais galpões”, disse Silva.

Muito mais investimentos

Só em Capixaba, o investimento do governo do Estado supera este ano os R$ 3 milhões. Em todas as cadeias produtivas, 538 famílias serão beneficiadas, entre o setor extrativista, de criação de pequenos animais e agricultura familiar.

O secretário de Assistência Agroflorestal e Produção Familiar, Neto Thaumaturgo, explica: “Estamos com uma ação muito forte na fruticultura, e é nela que estamos apostando para melhorar a vida das pessoas, aumentar a renda dessas famílias, além de trabalhar com o plantio de árvores, que é importante para o meio ambiente”.

Grande incentivador dos avanços no setor produtivo, o deputado estadual Lourival Marques destaca: “É um momento de felicidade, porque Capixaba agora recebe um investimento grande, agregando valor e renda para as famílias e unindo a comunidade”.