Confira a programação do Festival Pachamama desta sexta-feira

O Festival Pachamama – Cinema de Fronteira segue sua programação com exibições de filmes nesta sexta-feira , 24, em diversos pontos de Rio Branco. O evento começou no último sábado, 18, e vai até o dia 25 próximo.

A primeira mostra será a partir das 9h, no Cine Teatro Recreio, com o Pacha Caboquinho, que exibirá os filmes “O Jovem Príncipe” e “Historietas Assombradas”. A programação será repetida às 15h, no mesmo local.

Já na Filmoteca da Biblioteca Pública, às 16h, a Mostra Competitiva de Curta Metragem PGM2 trará as obras cinematográficas “Bem ao Seu Lado”, “Na Missão, Com Kadu”, “Fiora”, “Nada”, “Entre Ombros” e “Cinebiogravura”. Na sequência, às 17h e 19h, “Baronesa” e “História que Nosso Cine (Não) Contava” serão apresentados, respectivamente, dentro da Mostra Competitiva de Longa Metragem.

Na Universidade Federal do Acre (Ufac), às 19h, haverá a estreia nacional do filme Colombiano “Dias y Noches (Entre Guerra y Paz)”. No mesmo horário, no Cine Teatro Recreio, “Gabriel e a Montanha” será exibido em sessão especial.

E a Cidade do Povo recebe mais uma vez o Cinema nos Bairros. Serão sete curtas exibidos para a comunidade, a partir das 19h.

Confira a programação completa