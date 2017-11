Rodada tem clássicos na Europa e luta por título na série B

Confrontos importantes no Brasil e no mundo no futebol. Pelo Brasileiro, o Fluminense enfrenta o Sport no Rio. Em caso de derrota, o clube de Recife pode até ser decretado rebaixado após o final dos jogos da 37ª rodada.

Pela série B, Internacional e América-MG entram em campo em suas respectivas casas para tentar o título da competição.

Na Europa, tem o clássico mais famoso da Alemanha: Borussia Dortmund x Schalke 04. As duas equipes protagonizam uma das maiores rivalidades do mundo. Na Espanha, o Real Madrid enfrenta o Málaga e na terra da rainha, brasileiros em ação no clássico Liverpool e Chelsea.

Confira abaixo todos os jogos do dia:

CAMPEONATO ESPANHOL 10:00

Alavés x Eibar

CAMPEONATO ITALIANO 12:00

Bologna x Sampdoria

CAMPEONATO ALEMÃO 12:30

Augsburg x Wolfsburg

CAMPEONATO ALEMÃO 12:30

Borussia Dortmund x Schalke 04

CAMPEONATO ALEMÃO 12:30

Eintracht Frankfurt x Bayer Leverkusen

CAMPEONATO ALEMÃO 12:30

Freiburg x Mainz

CAMPEONATO ALEMÃO 12:30

RB Leipzig x Werder Bremen

CAMPEONATO INGLÊS 13:00

Crystal Palace x Stoke City

CAMPEONATO INGLÊS 13:00

Manchester United x Brighton

CAMPEONATO INGLÊS 13:00

Newcastle x Watford

CAMPEONATO INGLÊS 13:00

Swansea x Bournemouth

CAMPEONATO INGLÊS 13:00

Tottenham x West Bromwich

CAMPEONATO ESPANHOL 13:15

Real Madrid x Málaga

CAMPEONATO FRANCÊS 14:00

Rennes x Nantes

CAMPEONATO PORTUGUÊS 14:00

Portimonense x Tondela

CAMPEONATO ITALIANO 15:00

Chievo x Spal

CAMPEONATO ITALIANO 15:00

Sassuolo x Hellas Verona

CAMPEONATO ALEMÃO 15:30

Borussia Mönchengladbach x Bayern de Munique

CAMPEONATO ESPANHOL 15:30

Betis x Girona

CAMPEONATO INGLÊS 15:30

Liverpool x Chelsea

CAMPEONATO PORTUGUÊS 16:15

Boavista x Moreirense

CAMPEONATO BRASILEIRO 17:00

Fluminense x Sport

CAMPEONATO FRANCÊS 17:00

Caen x Bordeaux

CAMPEONATO FRANCÊS 17:00

Dijon x Toulouse

CAMPEONATO FRANCÊS 17:00

Metz x Amiens

CAMPEONATO FRANCÊS 17:00

Montpellier x Lille

CAMPEONATO FRANCÊS 17:00

Troyes x Angers

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B 17:30

Ceará x ABC

Vila Nova x Londrina

Oeste x Goiás

Paraná x Boa Esporte

América-MG x CRB

Luverdense x Náutico

Internacional x Guarani

CAMPEONATO ESPANHOL 17:45

Levante x Atlético de Madrid

CAMPEONATO ITALIANO 17:45

Cagliari x Internazionale

CAMPEONATO ARGENTINO 18:00

Belgrano x Gimnasia La Plata

CAMPEONATO ARGENTINO 18:00

Patronato x Unión Santa Fé

COPA PAULISTA 18:00

Ferroviária x Inter de Limeira

CAMPEONATO PORTUGUÊS 18:30

Desportivo das Aves x Porto

CAMPEONATO ARGENTINO 20:15

San Lorenzo x Argentinos Juniors

CAMPEONATO ARGENTINO 22:30

Racing x Independiente