Black Friday: 90% dos consumidores compram pela internet

Aproximadamente 90% dos consumidores brasileiros da Black Friday realizam suas compras por meio da internet. O resultado faz parte de uma pesquisa produzida pelo portal BlackFriday.com.br, idealizador do evento no Brasil.Segundo o estudo, 52,5% realizam compras somente online, 10,7% somente em lojas físicas e 36,7% tanto online quanto em lojas físicas. O levantamento foi realizado durante o mês de outubro, por meio de um questionário digital, respondido por mais de 1900 pessoas.

Para os que compram na internet, o computador é a ferramenta mais utilizada, com 62,4%. Os smartphones e celulares aparecem em segundo lugar, com 16,7%, e os tablets em terceiro, com 0,9%. Além disso, 20% dos entrevistados utilizam mais de um dispositivo para aproveitar as promoções.

“O Black Friday é um evento que já nasceu digital. Por isso, a internet é um meio muito importante para quem deseja aproveitá-lo. Além do ato de compra em si, é necessário que o consumidor tenha algumas práticas, como se planejar, pesquisar e comparar preços com antecedência. Essas são dicas para garantir descontos vantajosos”, explica Ricardo Bove, diretor da BlackFriday.com.br, que complementa: “O Black Friday é a porta de entrada para muitos e-consumidores”.