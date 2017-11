“Stallone” é preso novamente pela Polícia Civil de Mâncio Lima

Em mais uma ação da Polícia Civil do município de Mâncio Lima, que ocorreu na manhã desta sexta-feira, 24, outro criminoso foi retirado das ruas e será encaminhado ao presídio Manoel Néri, em Cruzeiro do Sul.

José Orlando da Silva Pereira, que no mundo do crime é conhecido como “stallone”, tem várias passagens pela polícia e responde a diversos processos criminais. O homem foi preso por ordem do juiz Marcos Rafael de Souza, da comarca de Mâncio Lima.

Os policiais, sob o comando do investigador Vladimir Andrade, prenderam o criminoso em um ramal de difícil acesso, na Zona Rural de Mâncio Lima. “É um criminoso a menos na sociedade, e que agora irá responder por seus atos perante à justiça”, disse Vladimir.

Nas últimas semanas, diversas ações positivas das forças de segurança do Estado tem reprimido o crime em Mâncio Lima. O secretário de Segurança Pública do Estado do Acre, Emylson Farias, acompanha as ações em todos os municípios do Acre e reitera o compromisso do governo na manutenção da paz e da ordem.

“Este ano já entregamos viaturas e fizemos a reforma do quartel em Mâncio Lima. Brevemente, iremos contratar mais policias civis e militares para atuar no município”, disse o secretário.

Assessoria Sisp