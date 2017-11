13º injeta mais de meio bilhão na economia do Acre

O pagamento total do 13º salário deve injetar R$ 511.298.348 na economia do estado este ano. Os dados são uma estimativa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), e tem como base dados governamentais, previdenciários e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A remuneração adicional é instituída pela Lei 4.090, de 13 de julho de 1962 e pode ser feita em até duas parcelas. A primeira precisa ser quitada até 30 de novembro e a segunda, até 20 de dezembro. Caso o pagamento da primeira parcela não seja realizada dentro do prazo, o contratante terá que pagar o benefício de uma só vez.

No Acre, 230.752 pessoas devem receber o 13º salário até o final do prazo, são 132,9 mil Servidores do mercado formal e 97.8 mil aposentados e pensionistas. O valor médio da remuneração é de R$ 1.982,45, de acordo com o Dieese.

Tem direito ao 13º todos os trabalhadores com carteira de trabalho assinada pelo empregador. Isso vale para trabalhadores rurais, temporários e domésticos. Aposentados e pensionistas também recebem 13º salário.

A cada mês trabalhado pelo funcionário no ano, ele ganha o direito a receber 1/12 avos referente ao 13° salário. Ou seja, o salário do funcionário é dividido em 12 vezes, dessa forma ele receberá o equivalente à quantidade de meses trabalhados. Um trabalhador contratado em fevereiro terá o salário dividido por 12 e depois o resultado multiplicado por 11, para chegar ao valor do 13º salário.

Deverão ser injetados na economia brasileira mais de R$ 200 bilhões, com o pagamento do 13º salário. Este montante representa aproximadamente 3,2% do Produto Interno Bruto (PIB) do país. Cerca de 83,3 milhões de brasileiros serão beneficiados com um rendimento adicional, em média, de R$ 2.251.

Economistas aconselham

. “O melhor caminho é buscar equilibrar o orçamento”, sugere o consultor econômico, Carlos Franco. Ele explica que o primeiro passo, é buscar renegociar as dívidas que estão pendentes. A medida pode reduzir os juros e multas da dívida existente.

O segundo passo, é poupar o restante dos recursos para o pagamento do IPVA do Veículo, o IPTU do imóvel e as despesas escolares dos filhos, com a retomada do ano letivo. “Quem tem filho matriculado em escola particulares ou faculdades não pode esquecer das mensalidades dos primeiros meses de 2018”, observa.

. TABELA 3

Estimativa de Recursos com Pagamento do 13o Salário – 2017

Acre

Discriminação Beneficiários Total do 13º alário Valor Médio (R$) % PIB Estadual No. (%) R$ (%) 1. Trabalhadores no Mercado Formal 132.901 57,6% 348.795.110 68,2% 2.624,47 2,4% 1 1. Assalariados do Setores Público e Privado 128.901 55,9% 344.895.110 67,5% 2.675,66 2,3% 1.2 Empregados Domésticos com Carteira 4.000 1,7% 3.900.000 0,8% 975,00 0,03% 2. Aposentados e Pensionistas 97.851 42,4% 162.503.238 31,8% 1.660,72 1,1% 2.1 Regime Geral – Beneficiários do INSS 97.851 42,4% 108.658.799 21,3% 1.110,45 0,7% 2.3 Regime Próprio do Estado n.d n.d 52.148.634 10,2% n.d 0,4% 2.3 Regime Próprio dos Municípios n.d n.d 1.695.805 0,3% n.d 0,01% Total 230.752 100,0% 511.298.348 100,0% 1.982,45 * 3,5%

Fonte: Ministério do Trabalho. Rais e Caged; PNAD-IBGE; Ministério da Previdência (Boletim Estatistico); STN -Secretaria do Tesouro Nacional (Execução Orçamentária do Estados) e Ministério do Planejamento (Boletim Estatístico de Pessoal)

Natan Peres