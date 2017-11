Passagens aéreas não reduziram após cobrança de bagagens

Cobrança de bagagem por companhias aéreas não reduz preço de passagens afirma Diretoria de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/Acre) e consultores de vendas de passagens aéreas. A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) aprovou a cobrança da franquia de bagagens com o intuito de reduzir o valor das passagens, no entanto, os preços continuam os mesmos.

O diretor-geral do Procon/Acre, Diego Rodrigues relata que a resolução foi contestada pelos órgãos de proteção do consumidor do país inteiro, pois já havia o entendimento de que a medida não traria benefícios a população. “Foi apenas uma forma das empresas adquirirem mais lucros”, informa.

Desde que as empresas adotaram a cobrança de bagagens, no mês de junho, até o mês de novembro, Diego revela que nenhuma redução foi sentida nos preços das passagens das empresas que atuam no estado. “Muito pelo contrario, houve um aumento significativo”, afirma o diretor-geral.

O Procon não tem como interferir nos preços cobrados pelas empresas, e quem deve tomar alguma providência é a Anac, explica Diego. O diretor também cobra medidas da bancada federal do estado do Acre e do Ministério Público Federal (MPF) para que as reduções nos preços das passagens sejam sentidas pelos consumidores.

A consultora de vendas Patrícia Freitas informa que não houve redução nos preços, e que a diferença entre uma passagem com e sem bagagem é de R$ 30,00 em média. No entanto, no dia do embarque, o cliente que não optou pela compra da bagagem tem que pagar R$ 80,00, no mínimo, para despachar as malas.

“Para a gente que trabalha com vendas, não melhorou nada”, revela Patrícia. A dica para comprar as passagens com preços mais baixos é procurar até dois meses antes da data, de acordo com a consultora de vendas.

Passagem no Acre é a 3a mais cara do país

Acre tem a terceira passagem aérea mais cara do país, atrás dos estados de Roraima e Rondônia. Um levantamento da Anac aponta que no primeiro semestre de 2017 a passagem aérea teve o custo médio de R$ 499,90, no estado, 5,9% a menos que no mesmo período do ano passado.

O estudo leva em consideração os valores das viagens com origem ou destino em cada Unidade da Federação e abrange todas as linhas aéreas domesticas cujas tarifas foram registradas na autoridade de aviação civil.

Rondônia é o estado com a passagem mais cara do país, com o valor médio de R$ 539,87; em segundo lugar está Roraima (523,28). Ou seja, com o Acre em terceiro lugar, e o Amazonas em quarto (R$ 424,67) a Região Norte tem os destinos com as passagens mais caras do país.

A pesquisa aponta que cada quilometro percorrido nas viagens aéreas com origem ou destino Acre tem o custo de R$ 0,25, a 11a menor tarifa por quilometro do país. O menor custo médio apontado é de R$0,21 por quilometro, e serve para as viagens com destino ou origem Ceará, Paraíba e Amazonas.

Das tarifas aéreas cobradas no estado do Acre, 15,9% foram abaixo dos R$ 100, 34,8% abaixo dos R$ 300,00 e apenas 3,0% acima dos R$ 1.500.

No Brasil, em geral, a tarifa aérea média doméstica no primeiro semestre foi R$ 323,62, valor 2,6% menor do que o apurado no mesmo período de 2016, em valores atualizados pelo IPCA a junho de 2017. Das tarifas aéreas domésticas comercializadas ao longo do primeiro semestre de 2017, 58,2% foram inferiores a R$ 300,00 e 10,2% abaixo de R$ 100,00. Valores superiores a R$ 1.500,00 corresponderam a 0,4% do total.

Audiência pública

A senadora Simone Tebet (PMDB-MS) pede explicações da Anac e das companhias aéreas por meio de audiência pública. O pedido foi realizado no início do mês na na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado. O requerimento da audiência ainda está me tramitação na comissão desde o dia 7 de novembro.

Ela citou pesquisas que apontam um aumento de cerca de 20% no valor do bilhete aéreo desde que a resolução entrou em vigor. “Estamos diante de uma fraude, de uma situação que foi prometida e que não foi entregue”, afirma.

Desconto querosene

Após a falha da Anac para reduzir o preço das passagens, dessa vez os senadores querem reduzir a alíquota máxima para cobrança de imposto sobre o combustível de aviação para 12%.

Os parlamentares se dividem entre senadores que acreditam que a medida causará um problema fiscal e senadores que defendem que o projeto irá diminuir o preço das passagens áreas e aumentar a malha viária, principalmente em regiões menos desenvolvidas.

Natan Peres