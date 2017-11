Parlamentares acreanos manifestam favoráveis ao fim do foro privilegiado

Com a suspensão da Suprema Corte do julgamento da restrição da prerrogativa de função dos parlamentares federais, os legisladores acreanos opinam sobre o assunto. Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) discute a possibilidade de restringir o alcance do foro privilegiado, conforme assegura a Constituição Federal. “Penso que todos somos iguais perante a Lei. Isso, por si só, já bastaria para não existir privilégios para quem quer que seja!”, declarou a deputada peemedebista Eliane Sinhasique (PMDB-AC).

Para o vereador comunista Eduardo Farias (PC do B-AC), democracia brasileira está madura para revogar esta prerrogativa assegurada na Constituição de 1988. Destacou que naquela ocasião, o país se libertava de uma ditadura militar que durou mais de 20 anos.

Farias citou o caso do deputado acreano Sérgio Tabuada, que em protesto ao servilismo dos deputados ao governo desastroso de Romildo Magalhães, rasgou a Constituição Estadual. “Se não tiveram o foro privilegiado, o nosso camarada tinha perdido o mandanto, simplesmente por cobrar dos pares o cumprimento da Constituição de abrir o processo de impeachment do então governador”, recordou.

O parlamentar comunista disse que atos de corrupção e crimes hediondos, o parlamentar não pode se protejer no mandato para escapar do julgamento do judiciário. “Acho que o foro priviligiado só deve ser extensivo aos casos do exercício do mandato, incluvise acompanhar os casos de conflitos de terra e despejos de famílias de sem-teto”, sugeriu.

Pedido de vista do ministro Dias Toffoli, interroméu o julgamento da Ação Penal (AP) 937, que trata do caso do ex-deputado federal Marcos da Rocha Mendes, acusado de corrupção eleitoral (compra de votos) na ocasião, que era candidato à prefeitura de Cabo Frio (RJ).

Cezar Negreiros