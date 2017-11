Prefeitura intensifica ação de limpeza e recolhimento de entulho nos bairros

Dando sequência ao plano de trabalho para o período de chuvas, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da secretaria municipal de Serviços Urbanos(SEMSUR) intensifica as ações de limpeza pública e retirada de entulho nos bairros da capital.

O trabalho de rotina com coleta de resíduos e retirada de entulho nos locais programados é feito diariamente. Aos sábados, a ação em regime de mutirão mobiliza toda a estrutura da SEMSUR. A operação retira das ruas uma média de 100 toneladas de entulho por dia.

Neste sábado, 25, o mutirão de limpeza no bairro Vitória mobilizou 14 veículos (caçambas, retroescavadeiras, pás carregadeiras). “O mutirão reúne equipes e todos equipamentos num único local para a retirada rápida e de uma só vez do entulho na área. A cada mutirão recolhemos em média 60 toneladas de entulho”, explicou o secretário de Serviços Urbanos, Kellyton Carvalho.

“Aqui no Vitória a coleta de resíduos acontece normalmente. Mas nesta época do ano o reforço do trabalho é mesmo necessário. Havia uma demanda e o mutirão veio em boa hora”, disse o presidente da Associação de Moradores do Vitória, Cleiton Oliveira.

O mutirões devem acontecer durante todo o ano. Os bairros onde há riscos de infestação do Aedes aegypti ou maior incidência das doenças transmitidas pelo mosquito são prioridade.

“Nossa maior preocupação é com a dengue. Se hoje temos uma situação de controle é porque todos anos reforçamos o trabalho com a ação de inverno limpando os igarapés, fazendo a retirada de entulho das ruas e é o que fazemos agora em grande mutirão no Vitória“, destacou o prefeito Marcus Alexandre ao acompanhar a ação no bairro Vitória.