Marcus Alexandre entrega 31ª Academia da Comunidade e Praça do Oscar Passos revitalizada

“Estou com 82 anos e venho todo dia aqui na academia fazer exercícios, e o melhor, encontro com as amigas todo dia. Isso aqui de tarde é o ponto de encontro dos antigos moradores e da juventude e criançada do Oscar Passos. Sinto que minha saúde já melhorou”. A fala é da aposentada Maria Clé de Souza, moradora do bairro Oscar Passos, uma das usuária da Academia da Comunidade, instalada no local há cerca de um mês e inaugurada oficialmente nesta sexta-feira pelo prefeito Marcus Alexandre, senador Jorge Viana, deputado federal Raimundo Angelim, autor da emenda que possibilitou a instalação do equipamento, deputada estadual Dra. Juliana, lideranças comunitárias e com presença dos moradores.

Os equipamentos da Academia da Comunidade foram instalados na Praça Mauro Souza Oliveira, revitalizada pela prefeitura. O prefeito anunciou na inauguração que a Academia do Oscar passos vai contar com uma equipe do programa Saúde em Movimento, que dispõe de profissionais como educadores físicos e fisioterapeutas. A fisioterapia será de responsabilidade da URAP São Francisco, localizada próximo ao Oscar passos.

“Essa é a 31ª Academia que levamos para os bairros, agradecemos o apoio de nossos parlamentares que apresentam emendas para a aquisição e instalação. A comunidade do Oscar passos merece e está de parabéns, vamos seguir com a programação porque ainda temos outras Academias para entregar, e isso é garantia de maior qualidade de vida para as pessoas, o que nos deixa feliz”, destacou o prefeito Marcus Alexandre.

A Academia conta com simulador de cavalgada triplo, esqui triplo, simulador de caminhada triplo, remada sentada individual, rotação vertical triplo, surf duplo, rotação diagonal triplo, pressão de perna triplo, alongador com três alturas e multi exercitador individual. O deputado federal Raimundo Angelim, autor da emenda que possibilitou a aquisição do equipamento, ressalta que em três anos, já conseguiu a liberação de R$1,5 milhão para as Academias na capital. “É bom firmar convênio com o Marcus Alexandre, porque ele executa de forma ágil e eficaz. Essas academias representam mais qualidade de vida para a população e ficamos felizes em poder ajudar”, citou o parlamentar.

O senador Jorge Viana, que também conseguiu liberar R$ 320 mil para as Academias, lembrou que a união entre a prefeitura, governo do Estado e os parlamentares acreanos, é responsável por vários avanços nos bairros de Rio Branco, como praças, creches, quadras e Academias. “Se pensa nos bairros como um todo e aqui, fizemos essa praça e agora estamos instalando uma Academia que vai beneficiar pessoas de todas as idades”.

Para a deputada estadual e moradora do Oscar Passos, Dra. Juliana, a Academia “humaniza mais nossos bairros. Voltamos a nos encontrar aqui. O Oscar Passos só melhora”. A presidente da Associação de Moradores, Adalnira Nogueira, diz que só tem a agradecer pelas benfeitorias na comunidade. “O prefeito Marcus Alexandre já nos beneficiou com o campo de futebol, com a Creche Jacamim e agora com a revitalização da Praça e a instalação de nossa Academia”.

Como parte da programação de inauguração da Academia da Comunidade e da nova Praça revitalizada, houve um torneio de futebol de crianças entre 8 e 13 anos, no campo de areia do bairro.

Programa Saúde em Movimento

A Academia da Comunidade do Oscar Passos será mais uma a contra com o programa Saúde em Movimento, executado pelas secretarias Municipais de Saúde (SEMSA) e de Esporte e Lazer (SEMEL) e que atende mais de 3.500 pessoas nas diversas regionais de Rio Branco.

15 profissionais de Educação Física atuam no programa que promove a prevenção de doenças para os grupos de idosos, gestantes, hipertensos, diabéticos e o público em geral. O programa oportuniza para mais de 3 mil pessoas a prática de ginástica aeróbica e localizada, treinamento funcional, caminhada orientada e hidroginástica. Além dos educadores físicos, as atividades são acompanhadas por enfermeiros, fisioterapeutas e nutricionistas e tudo é referenciado nas unidades de saúde das localidades.