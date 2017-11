Morre aos 32 anos surfista campeão brasileiro

O surfista Jean da Silva, de 32 anos, morreu na manhã deste sábado. O atleta foi o primeiro catarinense a vencer o Campeonato Brasileiro de Surfe e, segundo informações do site Notícias do Mar, a polícia ainda não tem informações sobre o que teria causado a morte do surfista.

Sua trajetória no circuito mundial rendeu um título no WQS 6 estrelas em 2012, na etapa de Virginia Beach. Este inclusive que foi sua última conquista internacional.

Atualmente, sua posição no ranking do Men’s Qualifying Series Rankings, a divisão que dá acesso ao Circuito Mundial, era a de 137º.

Segundo o G1, ele será enterrado no Cemitério Municipal de Joinville, sua cidade natal. O velório será aberto a partir das 14h deste sábado, na Capela 2. O sepultamento está marcado para 10h de domingo (26).