Acreanos voltam a Curitiba para aprofundar conhecimento sobre saúde farmacêutica do Paraná

Mais uma vez o Departamento de Assistência Farmacêutica (AF) da Secretaria de Estado da Saúde recebeu a visita de uma comitiva de outro estado para conhecer as experiências de sucesso do Paraná. Nesta semana os visitantes foram profissionais da Secretaria de Estado da Saúde do Acre.

Desde segunda-feira (20) o gerente do Departamento de Assistência Farmacêutica acreano, Renato Veroneze, e a farmacêutica da Divisão de Gestão de Medicamentos, Thisiane Olievira, conheceram todas as nuances do trabalho para atender a população do Paraná.

“O Paraná é visto como referência nacional em qualidade de serviço para outros estados. Temos interesse em levar as experiências que foram implementadas aqui para reestruturar a assistência farmacêutica no Acre. Estamos aprendendo muito e, com certeza, vamos atingir nosso objetivo de maneira mais assertiva”, frisou Veroneze.

Na visita os técnicos viram todas as áreas que envolvem a assistência farmacêutica. Eles foram ao Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), onde é feita a compra, armazenamento e distribuição dos medicamentos no Estado, a farmácia da 2ª Regional de Saúde metropolitana e o Consórcio Paraná Saúde (CPS). Visitaram também o Departamento de Logística da Saúde, onde são feitas a compra e a distribuição dos materiais médico-hospitalares.

“Não é a primeira vez que outros estados vêm conhecer nosso trabalho. Isso é muito gratificante, pois mostra o comprometimento que temos com a organização, que deixa ainda mais eficaz o atendimento ao paciente. Acredito que conseguimos mostrar como a boa gestão pode ser o diferencial na hora de atender a população com qualidade”, disse a diretora do Cemepar, Suzan Alves, Suzan.

No Consórcio Paraná Saúde eles conheceram como é realizada a compra centralizada de medicamentos para 397 municípios. Estes medicamentos têm como função suprir a demanda dos produtos que devem estar acessíveis à população nas unidades básicas de saúde.

A visita foi incentivada pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), presidido pelo secretário de Estado da Saúde do Paraná, Michele Caputo Neto.

“Foi muito importante para conhecermos os processos de trabalho. Nossa assistência farmacêutica é um pouco diferente. Lá temos certas peculiaridades que não acontecem no Paraná. Mesmo assim, o que vimos aqui foi um grande aprendizado e ótimas experiências em todos os setores, desde o almoxarifado até a gerência que, com certeza, vamos tentar replicar em nosso estado”, destacou a farmacêutica Thisiane.