Total de idosos aumentou em 2,5% no Acre, segundo a Pnad

O total de idosos aumentou de quase 2,5% de 2012 a 2016, saindo dos 37 mil para 46 mil acreanos com 65 anos ou mais. Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad), divulgada na sexta-feira (24) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

As mulheres com 65 anos ou mais representam a maioria (24 mil). Com mais de 80 anos, existiam 4 mil homens e 4 mil senhoras. A população também cresceu de 2012 para 2016, saindo dos 749 para 803 mil habitantes.

Entre as pessoas que se consideravam pardas, os números saltaram de 536 mil para 611 mil. O total de brancos caiu de 176 mil para 145 mil e o de negros aumento de 32 mil para 44 mil.

Mais de 45% dos domicílios no Acre não possuíam rede geral de distribuição de água tratada em 2016. O total de casas com água tratada chegava 123 mil das 228 registradas pela pesquisa, sendo que 50 mil alegavam receber o serviço diariamente e 51 mil tinha acesso uma ou até três vezes na semana.

As residências com poço raso ou cacimba chegavam a 44 mil, 38 mil habitações informaram ter poço profundo. O volume de residências com água canalizada de qualquer uma das fontes representava 201 mil. O estudo apontou que 21 mil residências não possuíam banheiros exclusivos.

Quando o assunto é a quantidade de casas ligadas à rede geral de esgotamento sanitário, o volume chega a 33%.

A coleta de lixo diária atinge 66,7% das habitações, sendo que 14,2% possui o serviço por meio de caçambas e outros 15,3% queimam o lixo no próprio quintal. Outra destinação para os restos é uma opção de 3,8% da casa que não possuem o serviço.

A utilização de fogão a gás para esquentar alimentos é utilizada em 97,8% das residências.

TECNOLOGIA INVADE RESIDÊNCIAS

De acordo com o Pnad, o total de casas que utilizam a internet chegou a 124 mil, sendo que 50 mil usam computadores para navegar na web e 121 mil também usam os celulares para acessar o ciberespaço. Um total 203 mil habitações possuem telefones móveis.

A TV está presente em 210 mil lares, mas o aparelho de tela fina chega a 126 mil e a utilização os antigos aparelhos de tubo representam 74 mil.

Na questão da mobilidade, 60 mil moradias tinham nas garagens apenas carros, outras 71 mil casas tinham apenas motocicletas e 21 carros e motocicletas.

Freud Antunes