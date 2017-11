PSB faz festa para receber Márcia Regina que deve ser indicada para suplência do senado

A Chefe da Casa Civl do governo do Acre, Márcia Regina é mais nova militante do Partido Socialista Brasileiro, o PSB. Os dirigentes partidários ofereceram um café da manhã para celebrar a filiação de Márcia, que deve ser a primeira suplente na chapa de Ney Amorim, pré candidato ao senado pelo PT.

O ato de filiação de Márcia Regina aconteceu na manhã desta segunda feira(27), na sede do partido, no bairro Bosque, em Rio Branco.

O presidente Rivamar Guedes, conduziu o evento que teve a participação do deputado federal César Messias, do presidente da Assembléia Legislativa Ney Amorim, a vice governadora Nazaré Araújo, Senador Jorge Viana, prefeito de Rio Branco Marcus Alexandre, deputado Manoel Morais e a militância.

Havia meses que o PSB tentava oficializar a chegada de Márcia Regina. O convite oficial para a filiação ao partido foi feito durante um reunião no mês de agosto. Considerada uma das figuras mais preparadas do atual governo, a chefe da Casa Civil conta com o apoio irrestrito do governador Tião Viana e será um reforço enorme no time do PSB.

¨ Conseguimos trazer uma pessoa preparada. Uma mulher capacita, capaz de dar uma colaboração sem precedentes para nosso projeto político. O partido tem ambições políticas e só conseguiremos atingir nossas metas com um corpo bem estruturado e capaz. Temos motivos para comemorar a chegada dessa pessoa que tanto orgulha a Frente Popular¨, disse Rivamar Guedes, presidente do PSB.

Márcia Regina foi mais comedida. Não confirmou será irá para a suplência ao senado, mas disse que está a disposição do partido a partir de agora.

¨Eu venho para somar. A suplência é um processo que ainda está em discussão, mas se chamada, não irei fugir da responsabilidade¨, disse.