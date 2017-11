Governo do Estado atende pacientes do TFD no Juruá

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio da Regional de Saúde do Vale do Juruá, Tarauacá e Envira, realizou nos dias 26 e 27 deste mês atendimento aos pacientes de Tratamento Fora de Domicílio (TFD) com uma especialista em reumatologia.

O objetivo foi diminuir a lista de mais de duzentas pessoas que aguardam procedimentos e, assim, zerar a demanda reprimida, meta do governo do Estado a ser cumprida até o fim de 2017 na região.

Para Gontran Neto, gerente da regional Sesacre, esse programa de atendimento no domicilio é de grande importância e o número da demanda reprimida reduziu significativamente.

“Esse programa do governo do Estado de trazer especialistas para atender na região é muito importante, e com isso temos reduzido significativamente o número da demanda reprimida na região, colocando em números aceitáveis”, disse o gerente.

A médica reumatologista, Emanuele da Silva Ribeiro destaca que a vantagem desse atendimento é a comodidade e a economia para o paciente. “Há comodidade para o paciente que se encontra doente e pode ficar em casa, já que seu deslocamento gera despesas. Esse tipo de atendimento é mais viável e humano.”

Marcia da Silva Souza Marques, paciente atendida, ressaltou a facilidade de receber esse atendimento no município. “O atendimento é ótimo, porque para a pessoa que trabalha fica difícil se deslocar daqui a Rio Branco. Os médicos atendendo aqui facilitam a vida da gente e não necessitamos fazer essa despesa.”