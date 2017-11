Marina fala sobre Lula e Bolsonaro: Um não sobrevive sem o outro

A ex-ministra e ex-senadora Marina Silva (Rede) criticou nesta segunda-feira o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ), que já declararam publicamente a intenção de concorrer à presidência em 2018 e que aparecem na frente nas pesquisas de opinião de voto.

“Um se tornou o cabo eleitoral do outro. Um não sobrevive sem o outro. Eu apoio a quebra da polarização, e Lula e Bolsonaro são os dois extremos, de esquerda e direita”, disse Marina Silva no evento Amarelas ao Vivo, promovido pela VEJA, ao ser perguntada pelo editor especial de VEJA Daniel Bergamasco sobre quem apoiaria no caso de um segundo turno entre o ex-presidente e o parlamentar. Com informações VEJA.com