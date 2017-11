Tião Viana confirma investimentos para segurança e busca melhorias na aviação

Cumprindo agenda em Brasília, nesta segunda-feira, 27, o governador Tião Viana esteve no Ministério da Justiça (MJ) e na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) buscando melhorias nos voos da região e investimentos para a segurança pública.

Em reunião com o secretário executivo do MJ, Gilson Ligório e representante da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), foi confirmado o investimento em mais 26 viaturas e outros equipamentos para as forças de segurança no Acre, num total de R$ 4 milhões. “Solicitamos ainda motocicletas em caráter de urgência, como parte do pagamento ao estado do legado das Olimpíadas, quando foram enviados 200 policiais acreanos para a Força Nacional, por longo período”, afirmou o governador.

Com o presidente da Anac, Ricardo Botelho, o governador tratou sobre a ampliação do número de voos para o Acre e para que seja aberta também a possibilidade de voos internacionais.

Botelho explicou que essa ampliação está diretamente relacionada com a chegada de empresas que operem em um sistema de baixo custo, medida que a Anac já iniciou ao adotar uma nova tabela de preços para passagens com e sem direito à bagagem. O presidente informou ainda que há prospecção de empresas aéreas internacionais para operarem na região Norte.