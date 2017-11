‘Navio fantasma’ com 8 corpos e esqueletos aparece na costa do Japão

Um navio de madeira sem tripulação apareceu em uma praia do Japão com oito corpos e esqueletos humanos.

Autoridades japonesas tentam identificar os corpos e desvendar o mistério do “navio fantasma”, encontrado na costa noroeste do país.

Há suspeita de que se trate de uma embarcação norte-coreana. Não é incomum que barcos de pesca da Coreia do Norte sejam arrastados pelas correntes marítimas e fiquem à deriva nessa área.

O barco de madeira tinha 7 metros de comprimento e apareceu encalhado em uma praia perto da cidade de Oga no domingo.

A embarcação estava sem dispositivos de navegação, mas tinha oito corpos – alguns ainda em estado de decomposição e outros já esqueletos.

Antecedente

Esse “navio fantasma” foi encontrado dias depois de um grupo de homens que diziam ser norte-coreanos ter aparecido em uma outra embarcação em Yurihonjo, na mesma região.

Vivos e em razoável estado de saúde, esses homens contaram que saíram da Coreia do Norte para pescar lulas e acabaram chegando ao Japão depois de enfrentar dificuldades com a embarcação.

A agência de notícias Reuters informou que outros dois corpos foram encontrados no fim de semana na ilha Sado. Junto aos restos mortais estava um maço de cigarros de uma marca norte-coreana e outros pertences com letras em coreano.

Autoridades japonesas afirmam que é comum avistar embarcações da Coreia do Norte desviando da rota e entrando em mares do Japão. Às vezes a guarda costeira precisa resgatar a tripulação desses barcos.

Celia Hatton, correspondente da BBC, afirma que a aparição de “navios fantasma” é uma consequência das tentativas da Coreia do Norte de saciar a fome no país, exigindo grandes cotas de frutos do mar.

Isso obrigaria os pescadores a suarem embarcações precárias e se aventurarem no mar, sem equipamentos de segurança e algum tipo recurso que faça chamada de socorro.