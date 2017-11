Comércio acreano está confiante com as compras de final de ano

Motivo seria injeção de meio bilhão de reais com o 13° salário

O comércio acreano deve ser o principal beneficiado com o pagamento do 13º salário e a injeção de aproximadamente R$ 511.298.348 na economia local, segundo estimativa do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicso (Dieese). O assessor da presidência para assuntos econômicos da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre (Fecomércio/AC), Alex Barros, acredita ser o início de uma melhoria após um período de grande inflação.

No Acre, 230.752 pessoas devem receber o 13º salário até o final do ano, caso se contabilize os 132,9 mil servidores do mercado formal e 97.8 mil aposentados e pensionistas. O valor médio da remuneração é de R$ 1.982,45, segundo o Dieese.

De acordo com Barros, se o Produto Interno Bruno (PIB) for verificado, percebe-se um aumento no Indicador de Confiança da Família. “No ano passado, fechamos a variação, quando comparamos com o mesmo período de 2015, com uma variação negativa de 9%. Mas com o aumento da confiança, esperamos mais circulação monetária nestas festas de final de ano”, explica.

O assessor explica que três fatores foram de fundamental importância para a melhoria econômica. “A primeira é que as famílias voltaram a consumir, já que houve uma queda na inflação; verificamos também que houve uma diminuição no endividamento e; por último, confirmamos a manutenção da inadimplência. Isso significa que as famílias estão conseguindo pagar suas contas e, com isso, devem gastar um pouco mais”, reitera.

Barros afirma, ainda, que desde maio se verifica uma melhora comercial. “Começamos a melhorar no quinto mês de 2017, no que diz respeito ao âmbito econômico. Esperamos maiores melhorias a partir de agora”, afirma.

Deverão ser injetados na economia brasileira mais de R$ 200 bilhões, com o pagamento do 13º salário.